Кулеба: Крымская платформа является огромным раздражителем для России

“Крымская платформа – это “дом”, который мы построили. Теперь мы его “подключаем к сетям” и “заселяем”. “Подключение сетей” происходит путем интеграции Крымской платформы в систему международных отношений. Резолюция Генассамблеи ООН, решение, поддержка, признание Крымской платформы со стороны ЕС и других организаций. “Заселяем” партнерами, готовыми действовать и развивать этот формат. И Германия взяла один трек. Вопрос безопасности навигации в Черном море возглавило другое дружественное нам государство. И сейчас мы переходим к содержательной работе”, – сказал министр.

По его словам, все “хотят результата здесь и сейчас”, но “дом не строится за один день и потом за один день не заселяется и не начинает жить своей жизнью”.

“Мы сделали очень хороший прогресс. Я доволен тем, как эволюционирует Крымская платформа. Она является огромным раздражителем для России. Потому что Россия понимает, что это стратегическая история, которая не исчезнет, которая будет всегда у них, как заноза, сидеть”, – заявил глава МИД.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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