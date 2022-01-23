 

В Японии пятые сутки подряд фиксируют рекордные приросты инфицированных коронавирусом

23.01.2022, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство отмечает, что это уже пятый подряд максимум суточного прироста.

Ухудшение эпидемической ситуации в Японии связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

С 1 января число инфицирований за 24 часа увеличилось в 100 раз.

На сайте министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии указано, что 21 января в стране зафиксировали 49 724 новых случая COVID-19.

Скриншот: mhlw.go.jp

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции (в Японии – 2 млн), скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19 (в Японии – почти 18,5 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Москвичей предупредили о грядущих морозах

11.01 / Россиянина отдали под суд за покушение на убийство милиционеров в Белоруссии

10.07 / На Донбассе 9 июля один военный погиб, один был ранен и двое травмированы – штаб ООС

25.02 / Евросоюз на год продлил санкции против властей Беларуси

30.06 / Chery готовит улучшенный кроссовер Tiggo 2 для России

12.07 / В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией

08.03 / Люди контролируют уровень воды в большей части пресноводных водоемов

03.09 / Российский рынок акций открылся снижением

25.06 / Рособрнадзор оценил готовность субъектов к проведению ЕГЭ

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Чем больше законов вы создаете, тем меньше люди их исполняют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика