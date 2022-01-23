В Японии пятые сутки подряд фиксируют рекордные приросты инфицированных коронавирусом

Агентство отмечает, что это уже пятый подряд максимум суточного прироста.

Ухудшение эпидемической ситуации в Японии связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

С 1 января число инфицирований за 24 часа увеличилось в 100 раз.

На сайте министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии указано, что 21 января в стране зафиксировали 49 724 новых случая COVID-19.

Скриншот: mhlw.go.jp

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции (в Японии – 2 млн), скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19 (в Японии – почти 18,5 тыс.).

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