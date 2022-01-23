 

Мнение: О бедах Байдена

23.01.2022, 1:30, Разное
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Между прочим, тут на днях 46-й американский президент Джозеф Робинетт #Байден-младший без шума и пыли отметил первую годовщину своего официального пребывания в Белом доме. Что показательно, о «беспорядках», переходящих в «мятеж», которые сопровождали его утверждение в Сенате #США, никто даже и не вспомнил — эта повестка отыграна, хотя и не до конца.

В общем, американский журнал «Time» сделал к первому году Джо Байдена-президента не вполне корректный подарок, напомнив о падающем рейтинге и растущих проблемах.

Прямо на обложке…

Если кратко, тучи сгущаются, крыша течёт, на столе тревожная папочка “PUTIN”, а под ней — буксующий план «Build Back Better», часть которого, посвящённая поддержке бедных американских семей, до сих пор тонет в парламентских согласованиях. Хуже того, выходящая на первый план проблема инфляции, требует не наращивания, а сокращения государственных расходов, особенно в виде прямых субсидий грантополучателям. Кроме того, как нелояльно напомнили журналисты, пока ещё не решена задача восстановления доверия к избирательной системе, «провал» которого был связан как раз со спорами вокруг избрания Джо Байдена на пост президента США. А на очереди уже большая головная боль — избирательная кампания экс-президнента Дональда Трампа в 2023-2024 гг.

И сохраняется фактор неопределённости, связанный с ковидом. Что также осложняет решение внутренних проблем, особенно в сфере экономики.

Может быть, именно по этой причине Вашингтон сейчас так сосредоточен там, где показать достижения, на его взгляд проще — на внешней политике? Да, она традиционно непопулярна у американцев, которые, слава Богу, остаются «мещанами» в хорошем смысле. Но если нет гербовой, приходится ведь писать и на простой?

Да и в конце концов, помогли же успехи в Ираке переизбраться тогдашнему президенту Джорджу Бушу-мл.?

Или скажете, что сейчас ещё о выборах думать рано?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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