 

Синоптик спрогнозировал многодневный снегопад на юге России

23.01.2022, 1:24, Новости дня
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Обильный снегопад на юге РФ может закончиться к понедельнику, сообщил метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Шувалов отметил, что «этот процесс был достаточно заметен на прогностических картах, и неблагоприятные явления были спрогнозированы», передает RT.

«Завалило Анапу, в Краснодаре аэропорт не работает, коллапс на дорогах ­– это минимум того, что могло быть. Гололед и сильный ветер, особенно в горных районах, до 30-32 м/с – обо всем этом говорилось в штормовых предупреждениях больше чем за сутки до наступления этих неблагоприятных явлений», – добавил он.

При этом «хорошо заметен и срок окончания этого погодного ненастья».

«В принципе, в ночь с воскресенья на понедельник, а также в первую половину понедельника еще возможны осадки. Местами очень сильные. Произойдет понижение температуры, ожидается ветер и снег. Но уже во второй половине понедельника и во вторник все эти явления прекратятся. То есть кубанцам надо потерпеть эту непогоду еще минимум сутки», – заключил синоптик.

Ранее на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за снегопада.



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