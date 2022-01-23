Лидер консерваторов осудил канцлера Германии за то, что тот до сих пор не был в России

Канцлер Германии Олаф Шольц не был до сих пор «ни в Москве, ни в Вашингтоне», несмотря на кризис безопасности в Европе, сообщил кандидат в председатели консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

«В эти дни не только Германия и Европа, но и весь мир озабочены миром в Европе. Вы до сих пор не побывали ни в Москве, ни в Вашингтоне, и немецкая и международная общественность не знает как минимум, разговариваете ли вы с американским или российским президентами», –приводит слова Мерц РИА «Новости».

Голосование по кандидатуре 66-летнего Мерца пройдет в субботу. Мерц станет третьим председателем ХДС чуть более чем за три года после того, как Ангела Меркель ушла с поста. Мерц дважды пытался стать председателем ХДС.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. США пригрозили РФ санкциями в случае эскалации.