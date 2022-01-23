 

Эксперт описал отставку немецкого главкома ВМС словами из советской трагикомедии

23.01.2022, 1:24, Новости дня
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Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал отставку главнокомандующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха словами жандармского полковника Мерзляева из советской трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово».

«Минута откровенности дорого обошлась вице-адмиралу Шенбаху. Отправляется в отставку за свои слова о том, что Крым не вернется Украине, а [президенту РФ Владимиру] Путину надо оказать уважение», – сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

Комментируя ситуацию, эксперт с иронией отметил, что в нынешней «предвоенной обстановке» главнокомандующему ВМС Германии следовало думать над тем, что говорить вслух, «даже если правду сказал и даже если многие на самом деле так думают». «Забавно, что выступил он с этим в Индии, то есть там, где на всю европейскую возню смотрят с некоторым изумлением: ребята, вы о чем? Сейчас вообще-то другие проблемы в мире…», – обратил внимание Лукьянов.

«Вспоминается история федерального президента Хорста Келера, который после визита в Афганистан в 2010 году имел неосторожность сказать, что Германия как глобальная экспортная держава имеет интересы по всему миру и должна быть готова их защищать разными средствами вплоть до военных. Спорить с этим трудно было даже тогда, и тем более это стало почти очевидным сейчас, но Келера просто затравили, и в итоге он ушел в отставку. Не только из-за этого, но в значительной степени», – заметил эксперт.

«Как говорил жандармский полковник Мерзляев в рязановском «О бедном гусаре замолвите слово», «не надо, как лучше, надо, как положено». Говори, как велено господствующим нарративом, не умничай, иными словами», – резюмировал Лукьянов.

Напомним, в ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес РФ о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в РФ для противостояния Китаю. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает».

В МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии. Немецкие СМИ сообщили, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии. Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой». В тот же день главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.



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