«Зубы Малахова» и «Уши лейтенанта Шмидта»

Мурманскую область чиновники наводнили инсталляциями за миллионы.

Объект, установленный Валентином Петровым в тундре, прокуратура приказала демонтировать как бытовые отходы. Фото из соцсетей

Мурманской области очень повезло с чиновниками. Во-первых, работают не щадя живота своего: давеча, например, сотрудники жилинспекции чистили лопатами тротуар у своего офиса. В то самое время, как отлицензированные ими же управляющие компании не могут почистить дворы мурманчан. А во-вторых, не снегом единым, но искусством живут слуги народа. По концентрации разного рода «арт-объектов» Кольский полуостров скоро даст фору даже культурной столице. Что северянам уголовно наказуемая какашка на Марсовом поле? У них своего паблик-арта хватает.

Арт-объекты стали появляться в самых неожиданных местах с приземлением на местной политической полянке Андрея Чибиса. Потомки, быть может, сравнят его с Медичи и назовут эпоху этого некрупного политического деятеля эпохой Ренессанса в отдельно взятом регионе. Современники, как водится, не замечают великого в малом и судачат, что лучше б на эти деньги тракторов и грейдеров купили.

Деньги, и правда, немалые. Полтора года назад мурманчанам показалась заоблачной стоимость и странным — облик установленной у здания регионального правительства скамейки. Сооружение из металла и реек обошлось бюджету в 700 тысяч, спустя несколько месяцев скамейка стала источать Wi-Fi, а один из инициаторов ее появления заявил, что это «фортификационное сооружение», которое защитит чиновников от террористов.

Скамейка у здания регионального правительства в Мурманске. Фото из соцсетей

Но сейчас лавочка с вай-фаем кажется детским лепетом по сравнению с разнообразием и стоимостью новых арт-объектов.

«Улыбающийся камень» в Апатитах. Фото из соцсетей

Под елочкой на въезде в город Апатиты появилось «оно». На обочине притаился ярко-голубой зубастый камень метра два в высоту. Газета областного правительства уточнила, что булыжник на самом деле пластиковый, работа украинского фотографа и автора инсталляций Сергея Браткова. А зубы на странном голубом объекте — чьи надо зубы: улыбка Андрея Малахова (ведущий ток-шоу — уроженец Апатитов). Иван Ургант по этому поводу предложил менять зубы к разным праздникам: сделать золотыми или убрать один ко Дню ВДВ. Местные СМИ уверяли, что каменюку сам Малахов и подарил родному городу. Но через некоторое время обнаружилось, что шоумен хоть и причастен к ее появлению, но несколько иначе: за «подарок» директору малаховского центра современного искусства «Сияние» Степану Бугаеву финансируемая из казны региона АНО «Центр городского развития» заплатила 5 миллионов. Историю совместными усилиями раскопали мурманские блогеры (подтверждающие документы — в распоряжении «Новой газеты»).

Не дороговато ли «зубной камень», как тут же окрестили новинку, обошелся региону — вопрошают некоторые. Мелочные люди. Да, автомобилисты жалуются на неосвещенность дороги между Апатитами и соседним Кировском и утверждают, что лучше бы туда фонари на эти деньги поставили. Но фонарям свойственно гаснуть, а искусство вечно.

Правда, не всякое: минувшим летом мурманчанину Валентину Петрову по указанию прокуратуры пришлось демонтировать свой «арт-объект» в тундре близ Териберки.

Прокуратура посчитала помятый болотоход, покрашенный красной краской, хламом, да еще и брошенным на частной территории.

Вышло неловко: как сообщало ИА «Хибины», Петров с «Каракатицей» приехали в тундру по приглашению жены губернатора Евгении Чибис.

«Стадо» из сушилок для белья в Ловозере. Фото из соцсетей

Недавно неутомимый Петров вновь наследил. В смысле оставил след в искусстве. На сей раз в Ловозере — месте компактного проживания коренного народа саами. Там он покрасил в разные цвета сушилки для белья, приварив к ним рога. И установил рядком на набережной. Инсталляция называется «Стадо» и символизирует оленей. Учитывая, что стадо диких оленей на Кольском полуострове стремительно исчезает и уже занесено в Красную книгу, — выглядит символично. Жаль только, что питать стилем и фэшном местных приехали, не спросив, нужно им это или нет. «Стадо» стало результатом «Паблик-Арт-Экспедиции 2021», которая обошлась бюджету области в 4,5 млн. По ее итогам кроме ловозерских сушилок появились перевернутые остовы лодок в Териберке и рисунок на скале — там же. А вот авторство еще одного териберского чуда — въездного знака из бревен с подсветкой в виде буквы «Т» — принадлежит студии Артемия Лебедева. Она получила около 10 млн за лот, включающий териберский символ и еще один — в Кировске.

Искусство не должно быть уделом элиты, решили, очевидно, чиновники, и новый объект установили на мурманской улице Шмидта — самой шумной в городе, по которой вдоль железной дороги и портовых терминалов идут большегрузы. Там появилось и вовсе странное — «уши Шмидта». К мятежному лейтенанту отношения они не имеют, просто ракушкообразные штуковины, обитые вагонкой, кому-то напомнили уши. Штуковины на проверку оказались укрытыми от ветра крутящимися скамейками, в которых обещают еще и подогрев. Официально они названы «видовыми башнями», хотя вид из ушей так себе — на промзону и груженые углем товарняки. «Уши» вкупе с еще несколькими нетривиальными «смотровыми площадками» проекта «Мой залив» архитектора Алексея Арушаняна обошлись в 2,7 млн.

Но, пожалуй, самым дорогим арт-проектом команды Чибиса остается «контейнер-холл» на Жилстрое — в неблагополучном микрорайоне Мурманска. Идея, кстати, тоже упомянутого Петрова. Частично — на сумму 1,3 млн — финансирование федеральное, грант форума «Таврида», а вот остальное — более 25 млн — заплатит все то же АНО «Центр городского развития», в которое вкачиваются солидные средства из бюджета и резервного фонда правительства области. Правда, уж год прошел со времени появления цветных контейнеров на улице Генералова, а про открытие арт-центра не слышно. Видимо, теперь это тоже инсталляция.

«Контейнер-холл», который обещают использовать для арт-проектов. Фото из соцсетей

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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