Японская компания Sony отправит на орбиту камеру, чтобы развивать развлекательные и образовательные программы

Новый космический проект японской компании Sony получил название Star Sphere. Речь идет об отправке на орбиту специального спутника-видеокамеры. Изображения, полученные с нее, будут использованы для развития образовательных и развлекательных программ, которыми занят производитель электроники.

Как сообщают представители корпорации, к разработке космической камеры привлекали ученых из токийского университета и японского космического ведомства. Спутник поместят на высоте от 500 до 600 километров над поверхностью Земли.

Управление спутников сотрудники Sony будут осуществлять прямо из своего офиса. По словам специалистов, наличие у коммерческой компании большого объема фото- и видеоматериалов прямо из космоса предоставляет очень широкие возможности.