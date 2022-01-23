 

Японская компания Sony отправит на орбиту камеру, чтобы развивать развлекательные и образовательные программы

23.01.2022, 1:08, Новости дня
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Новый космический проект японской компании Sony получил название Star Sphere. Речь идет об отправке на орбиту специального спутника-видеокамеры. Изображения, полученные с нее, будут использованы для развития образовательных и развлекательных программ, которыми занят производитель электроники.

Как сообщают представители корпорации, к разработке космической камеры привлекали ученых из токийского университета и японского космического ведомства. Спутник поместят на высоте от 500 до 600 километров над поверхностью Земли.

Управление спутников сотрудники Sony будут осуществлять прямо из своего офиса. По словам специалистов, наличие у коммерческой компании большого объема фото- и видеоматериалов прямо из космоса предоставляет очень широкие возможности.



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