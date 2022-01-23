 

В Казахстане после акций протеста расследуют 45 уголовных дел о терроризме – прокуратура

23.01.2022, 0:47, Новости дня
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По его словам, “по актам терроризма” открыто 45 дел, “по массовым беспорядкам” – 36, по фактам убийств – 15, остальные – “в связи с грабежами, кражами, хищениями оружия и применением насилия в отношении представителей власти”.

В прокуратуре уведомили, что в общей сложности задержаны 970 подозреваемых.

“Наибольшее число арестованных – 464 – приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. 226 человек задержаны по фактам краж, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 – за хищение оружия, 25 – по фактам хулиганств, 21 – за грабеж. При этом по одному уголовному делу могут задерживать несколько соучастников”, – объяснил Килымжанов.

Известно также, что “из-за отсутствия основания для задержания” из изоляторов были освобождены 96 человек. Это результат проверок мест предварительного содержания.

10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о нападении на страну “международных террористов” и о том, что боевики забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планировали завершить 19 января.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Режим ЧП в стране отменили с 19 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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