В США после ДТП исчезла лабораторная обезьяна. Людей предупредили, чтобы не приближались к ней

“Трейлер, перевозивший 100 обезьян, сегодня днем столкнулся с самосвалом недалеко от шоссе I-80 недалеко от Данвилла. По данным полиции штата, четыре из этих обезьян сбежали”, – сказано в твите.

Пропавших животных ищут, отметил телеканал.

A trailer carrying 100 monkeys collided with a dump truck this afternoon just off I-80 near Danville. According to state police, four of those monkeys got loose. The PA Game Commission is looking for the monkeys. pic.twitter.com/Ls4WsJeFPz

— WNEP (@WNEP) January 21, 2022

Позже полиция штата уведомила в Twitter, что трех обезьян нашли.

“Одна обезьяна все еще числится пропавшей без вести, но мы просим, чтобы никто не пытался искать или ловить животное. Любого, кто увидит или найдет обезьяну, просят не приближаться, не пытаться ее поймать и не вступать с ней в контакт”, – твитнули стражи порядка.

Crash Update: There is still one monkey unaccounted for, but we are asking that no one attempt to look for or capture the animal. Anyone who sees or locates the monkey is asked not to approach, attempt to catch, or come in contact with the monkey. Please call 911 immediately.

— Troopers Andrea Pelachick & Lauren Lesher (@PSPTroopFPIO) January 22, 2022

Полиция также распространила фотографии пропавшего животного.

*** Update for Media**** Photos for Media: Courtesy Pennsylvania State Police pic.twitter.com/l7S6hUWAWx

— Troopers Andrea Pelachick & Lauren Lesher (@PSPTroopFPIO) January 22, 2022

Associated Press пишет, что яванских макак везли в лабораторию, какую именно – власти не уточнили.

Для каких целей животных везли – неясно, но яванских макак часто используют в доклинических токсикологических исследованиях, отмечает агентство.

