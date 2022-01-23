Диетолог дал совет по поддержке иммунитета в период распространения «омикрона»

Для поддержки иммунной системы организма в период распространения «омикрона» следует добавить в рацион питания жиры животного происхождения, сообщила профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.

По словам Королевой, добавление в рацион сала поможет организму поддерживать щелочную среду, в которой теряют активность вирусы и бактерии, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи (очищенное топленое масло) и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период (распространения омикрон-штамма коронавируса)», – отметила она.

Диетолог напомнила, что животные и растительные масла богаты не только витамином А, который стимулирует выработку клеток, убивающих вирусы, но и витамином Е – мощным антиоксидантом.

Также для укрепления иммунитета специалист посоветовала добавить в рацион питания орехи, авокадо, яичный желток и рыбу: «Омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3».

Кроме того, Королева посоветовала употреблять квашеную капусту, богатую пробиотиками и высокой концентрацией витамина С, чтобы повысить защитные функции организма.

Ранее была названа наиболее защищенная от «омикрона» группа людей.