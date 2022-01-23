 

В РПЦ назвали условие открытия для поклонения останков царской семьи

23.01.2022, 0:40, Новости дня
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Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) может сделать мощи царской семьи доступными для поклонения верующих, если признает «екатеринбургские останки» подлинными, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Если мы признаем «екатеринбургские останки» останками царской семьи – значит, это святые мощи. Значит, им должно воздаваться соответствующее поклонение. Если произойдет признание этих останков церковью, то встанет вопрос, каким образом они должны будут храниться, будут ли они выставлены для поклонения верующим или они будут положены под спуд… Есть ситуации, когда мощи находятся в открытом доступе, а есть, когда мощи находятся под спудом», – приводит РИА «Новости» слова митрополита.

По его словам, ничто не мешает признанию РПЦ  подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно Соборное решение церкви.

«Я думаю, что у членов Священного синода не осталось сомнения в подлинности останков, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви – это Архиерейский собор», – отметил иерарх.

Архиерейский собор, предварительно запланированный на май 2022 года, может принять решение в пользу подлинности останков, если аргументы в пользу этого возобладают, а полнота церкви с этим согласится.

Ранее церковь принципиально открещивалась от «екатеринбургских останков», считая, что царь Николай II, его жена, дети и слуги после расстрела в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге (это произошло в ночь на 17 июля 1918 года) были облиты кислотой и сожжены в урочище Ганина Яма, а выкопанные в 1991 году неподалеку в месте под названием Поросенков Лог кости 9 человек и затем, в 2007-м, еще двоих (предположительно, царевича Алексея и княжны Марии) — неизвестно чьи. Теперь же от представителей РПЦ все чаще можно уловить сигналы о том, что эти останки все-таки будут признаны церковью.

В 2018 году к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России» в Екатеринбурге воссоздали комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году был убит император Николай II и члены его семьи.



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