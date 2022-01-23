Кадыров пригрозил уничтожить Янгулбаевых

…«как пособников террористов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семья федерального судьи Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву на этой неделе силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, якобы поддерживает экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления — уничтожить. Пост опубликован в телеграм-канале Кадырова.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

«Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание.

Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его», — пояснил он.

Далее Кадыров сообщил, что Янгулбаевы, «согласно слитой в сеть третьими лицами переписке» якобы организовали покушение в Турции на бывшего силовика из Чечни. По его мнению, они «всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети», из-за чего «их надо задержать, как того требует закон, и наказать».

«А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден», —

говорится в посте Кадырова. По его мнению, самим Янгулбаевым «будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы». Кадыров считает, что если он не будет высказываться, то это сделает общество. «Так что пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание», — заключил он.

Вчера Кадыров впервые высказался о похищении Мусаевой. «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня», — пояснил тогда он.

В четверг в нижегородскую квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева — отца экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить и Янгулбаева, и его жену Зарему Мусаеву.

В итоге полицейские увезли Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, в неизвестном направлении без одежды и необходимых лекарств и инсулина. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день.

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков назвал «странной» новость о похищении супруги федерального судьи. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — пояснил он.

За день до этого сотрудники чеченской полиции приехали в Нижний Новгород с постановлением о принудительном приводе Янгулбаева и Мусаевой для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, которое находится в производстве следователя СК по Чечне. При этом, статус федерального судьи (обеспечивающий неприкосновенность) Янгулбаева делает такое постановление незаконным.

В конце декабря обыск прошел у сына Янгулбаева Абубакара в Пятигорске. В КПП говорили, что это могло быть связано с тем, что силовики заподозрили его в связи с оппозиционным телеграм-каналом «Адат», хотя правозащитник к нему отношения не имеет. Янгулбаева-младшего тогда допросили как свидетеля по уголовному делу по статье 205.2 УК («Оправдание терроризма»).

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