 

Сотрудники Паломарской обсерватории жалуются, что спутники Starlink портят каждый пятый снимок

23.01.2022, 0:24, Новости дня
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Спутников Starlink уже настолько много, что они слишком часто попадают в объективы наземных телескопов. Сотрудники Паломарской обсерватории пожаловались, что именно эти орбитальные аппараты портят каждый пятый сделанный ими снимок космического пространства.

В общем-то, на орбите сегодня находятся не только они. Но именно запущенные компанией SpaceX аппараты больше всего раздражают как научных сотрудников, так и астрономов-любителей. Понимая, что Илон Маск намерен запустить в несколько раз больше аппаратов, они думают о том, смогут ли вообще что-то разглядеть в глубинах Вселенной через несколько лет.

Проблема даже не в том, что спутники попадают непосредственно в объектив. Они мерцают от солнечного света и просто слепят чувствительную оптику, поясняют ученые.



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