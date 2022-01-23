 

В компании Radian разрабатывают пассажирский космоплан

23.01.2022, 0:24, Новости дня
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Наконец-то мечта 90-х годов прошлого века воплощается в реальность. Как стало известно, в рамках стартапа Radian разрабатывают пассажирский космоплан. Если проект не потерпит фиаско в ближайшие год-два, то результат позволит совершить настоящий переворот в космонавтике, с одной стороны, и в авиации, с другой.

Напомним, что космопланом называют летательный аппарат, который поднимается в небо и садится точно так же, как самолет, но может выходить в космическое пространство.

Компания-разработчик тесно сотрудничает с оборонным ведомством США. Грузовой космоплан сможет запускать орбитальные аппараты с наименьшими затратами средств и времени. А пассажирский аналог позволит, например, менее чем за час попасть из Канады в Австралию.



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