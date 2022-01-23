 

“Италия нуждается в единстве”. Берлускони отказался от борьбы за должность президента страны

23.01.2022, 0:02, Новости дня
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“Я решил сделать еще один шаг на пути национальной ответственности, попросив тех, кто это предложил, отказаться от указания моего имени на пост президента Республики. Я буду продолжать служить своей стране по-другому, как я делал в последние годы, как политический лидер и как член Европарламента”, – написал он.

Политик поблагодарил “многих тысяч итальянцев”, которые поддержали его после информации о выдвижении на пост президента Италии.

“Ставя коллективные интересы выше любых личных мотивов, я вместе с семьей и лидерами моего политического движения много размышлял над полученным предложением. Италия сегодня нуждается в единстве, помимо различия между большинством и оппозицией, вокруг усилий по борьбе с очень серьезной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, чтобы вывести страну из кризиса”, – объяснил Берлускони.

Он также поддержал премьер-министра страны Марио Драгу и выразил мнение, что нынешнее правительство должно продолжить необходимый процесс реформ, касающихся налогообложения, юстиции, бюрократии”.

https://www.facebook.com/SilvioBerlusconi/posts/5169407249760005

Контекст:

Берлускони 85 лет. Он возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.

В последние годы Берлускони часто болел. Так, в 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в 2019-м – на кишечнике. В сентябре 2020 года политик болел коронавирусной инфекцией COVID-19, провел в изолированной палате “Сан-Рафаэле” 10 дней. Тогда у него диагностировали пневмонию, этот период Берлускони назвал самым опасным испытанием в жизни.

После перенесенной коронавирусной инфекции он несколько раз попадал в больницу, как пишет ANSA – из-за последствий COVID-19. В частности, в январе 2020 года Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем, а в марте и апреле – для проверок и исследований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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