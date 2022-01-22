В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться

Вызвавший обсуждение законопроект о запрете на громкий смех в ЗАГСах Ростовской области изменили, правило исключили из церемонии проведения бракосочетания.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Оказалось, что формулировку «смех» заменили на «громкие разговоры». Ведомство также предлагает участвовать в обсуждении изменений до утверждения постановления.

В 17 января вступил в силу документ о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. Жениху и невесте, а также гостям во время церемонии бракосочетания запрещалось громко разговаривать и смеяться. Положение о смехе вызвало широкое общественное обсуждение.