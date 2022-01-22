Главком ВМС Германии ушел в отставку после высказываний о Крыме

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщилo немецкое издание Bild.

Согласно имеющимся у издания сведениям, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку Шенбаха, передает ТАСС.

Ранее в МИД Украины потребовали опровержения слов главнокомандующего ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.

Как сообщалось, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».