 

Мнение: Про Веру и Науку

22.01.2022, 23:44, Разное
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В связи со всеми событиями ковидной истерии возникает вопрос – как же так могло получиться? Где наука? Почему нас всех заставляют “Верить в Науку”? Откуда вообще взялось такое странное словосочетание – ведь мы привыкли считать Веру и Науку едва ли не противоположностями: когда у тебя есть нужда в вере – ты идешь в церковь, когда у тебя жажда знаний – идешь в университет; а “верить в науку” – это КАК?

Как вообще получилось, что современные ученые сплошь выглядят, да и выступают как некие Жрецы, провозглашающие Истины, не подлежащие сомнению – а за тем, чтобы никто не смел с ними спорить и вообще возражать, тщательно следит не только государственная цензура, но и новоявленная cancel culture, или “культура отмены”?

Поговорим об этом. Самое печальное, что особого противоречия нет: наука, во всяком случае в современном изводе, представляет собой почти столь же тоталитарный и нетерпимый к свободе мысли институт, которым всегда считались различного рода религиозные культы. Наука – и особенно медицинские науки! – сегодня по большей части основаны на бездумном следовании Ритуалам, а все, кто осмеливается хотя бы предположить, что что-то можно сделать “не так” – подвергаются репрессиям, той самой Отмене.

Что делать, чтобы изменить положение? Ответ – достаточно контринтуитивный и неприятный.

Источник: Размышления вольного социолога



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