Обратный балаяж – новый тренд 2022 года: как выглядит модное окрашивание (и советы по уходу за волосами)

Многие женщины хотели бы обновить цвет своих волос. Но они не всегда готовы к радикальной смене образа. В этом случае подойдет новый вид окрашивания под названием обратный балаяж. Он станет одним из модных трендов 2022 года. В статье мы расскажем об этой технике окраски и приведем советы по уходу за волосами.

Что это такое

Традиционный балаяж – это способ окрашивания, при котором отдельные пряди осветляются. Они становятся похожи на выгоревшие на солнце волосы. Такая техника выглядит естественно и не требует радикальной смены цвета шевелюры. Она появилась в 1970-е годы и до сих пор не выходит из моды.

При обратном балаяже пряди красят в более темный цвет, чем основной тон волос. Затемненные участки располагают либо у корней, либо на кончиках. Это делает шевелюру визуально более объемной и пышной.

Отличие от омбре

Технику обратный балаяж не стоит путать с омбре. Внешне эти методы окрашивания очень похожи. Но при балаяже достигается более плавный переход между оттенками, чем при омбре.

Слово “балаяж” в переводе с французского означает “подметать”. Мастер слегка проводит кисточкой с краской по прядям, как будто метет их. Таким способом достигается более натуральный эффект, чем при омбре.

Плюсы и минусы метода

Обратный балаяж имеет немало преимуществ. Эта техника позволяет реже подвергать волосы окрашиванию. Если вы хотите перекраситься в брюнетку, но пока не решаетесь, то этот метод поможет вам морально подготовиться к смене образа.

Волосы, окрашенные в этой технике, не требуют сложного ухода. Когда пряди начнут отрастать, резкий переход между оттенками не будет заметен.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

К недостаткам техники можно отнести то, что она применима не на любых волосах. Обратный балаяж нельзя делать на сухих и ломких прядях. Их необходимо сначала вылечить и восстановить. Поэтому перед окрашиванием попросите мастера оценить состояние и здоровье ваших волос.

Мытье головы

Если вы покрасили волосы в стиле обратный балаяж, то уменьшите частоту их мытья. Например, если вы раньше мыли голову каждый день, то теперь проводите эту процедуру не чаще 3 раз в неделю. Иначе даже самая качественная краска долго не продержится на прядях.

Не мойте голову слишком горячей водой. Уменьшите ее температуру до комнатной или чуть теплой. Горячая вода будет не только вымывать краситель, но и сушить волосы.

Уходовые средства

После каждого мытья головы наносите на волосы бальзам. Помните, что после окрашивания пряди особенно нуждаются в питании и увлажнении.

Сушка волос феном или выпрямление кудрей с помощью утюжка создают дополнительную нагрузку на пряди. В таких случаях нужно использовать термозащитные спреи. Иначе под действием горячих приборов цвет окрашенных волос может измениться.

Стрижка кончиков

Не забывайте периодически обрезать кончики волос, чтобы предотвратить их сечение. Обратный балаяж выглядит красиво только на ухоженных прядях.

Заключение

Обратный балаяж – простая техника затемнения отдельных прядей. После ее применения волосы требуют самого простого ухода. Этот метод не создает необратимых изменений, и вы в любой момент можете легко перекрасить шевелюру.