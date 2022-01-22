 

“Из-за информационной войны”. Глава Минцифры Украины анонсировал услугу “еЗащита”

22.01.2022, 23:16, Новости дня
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“Каждый новый день начинается с задач и сложностей. Сейчас сталкиваемся с заголовками про “данные украинцев слиты в сети”. На самом деле про такое писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационный войны, которая происходит против Украины. […] Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу “єЗащита” в приложении “Дія”. Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация про них”, – написал он.

По словам вице-премьер-министра, “следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре”.

“Уже два года мы работаем над запуском цифровых услуг. Первое, с чего мы начали роботу, – вопросы кибербезопасности и защита данных. Мы сделали и делаем все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности”, – подчеркнул Федоров.

Комментируя информацию о якобы “сливах” данных из “Дії”, он подчеркнул, что приложение “не сохраняет персональные данные”.

“Когда вы авторизуетесь в “Дії”, документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново. Приложением пользуются 13,7 млн украинцев. Порталом же пользуются почти 13 млн украинцев. И, конечно, каждая такая новость вызывает вопросы и тревогу”, – объяснил Федоров.

Он отметил, что новость о “слитых” данных 2 млн пользователей приложения “разгоняется” уже неделю, и в ней данные “про услуги, которые вообще не предоставляются в “Діі”.

“Уже неделю появляются боты, в которых можно “узнать про вас”. Мы активно изучаем все кейсы, это оказываются скомплектованные данные из разных источников, которых ранее было море в сети, часто из одного популярного банка. Это было еще до старта работы Минцифры и создания “Дії”. Мы как раз и начали работать над всеми теми случаями. Мы блокируем такие ресурсы и находим ресурсы инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем”, – заявил Федоров.

22 января “Гильдия IT-специалистов” сообщила, что накануне в сети была выставлена на продажу база данных “миллионов украинцев” с сайта diia.gov.ua за $15 тыс. В Минцифры эту информацию назвали фейком.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “єМалятко”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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