 

Кабмин одобрил выделение 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID

22.01.2022, 23:10, Новости дня
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Правительство РФ одобрило выделение в общей сложности 20 млрд рублей на закупку лекарств, применяемых при лечении COVID-19, для медицинских учреждений, а также для амбулаторного лечения.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – отмечается на сайте кабмина по итогу заседания кабинета министров.

В материалах правительства уточняется, что документ был подготовлен «в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «омикрон».

Ранее правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с распространением «омикрона». Проект плана обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января.

Напомним, была названа наиболее защищенная от «омикрона» группа людей.



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