 

Минобороны Германии открестилось от слов главкома ВМС ФРГ о Крыме

22.01.2022, 23:10, Новости дня
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Министерство обороны Германии не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма, сообщил представитель ведомства.

В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и ФРГ нуждаются в РФ для противостояния КНР, считает Шенбах, отметивший, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».

«Данные высказывания [главнокомандующего ВМС ФРГ] по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства [обороны ФРГ]. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и МИД Германии. Руководитель военного ведомства Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник.

Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Шенбах назвал это «явной ошибкой».

Ранее в МИД Украины потребовали опровержения слов главнокомандующего ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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