Мнение: Социалистическая Конституция КНДР

Запись выступлений с декабрьской конференции в Питере на тему КНДР посвященных вопросах соответствия Конституции КНДР социалистическим принципам.

Аннотация:

26.12.2021 в Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная Социалистической Конституции КНДР.

В данном видео содержатся записи выступлений Глеба Таргонского ("Демократический характер Конституции КНДР") и Владимира Зайцева ("Права человека в КНДР").

PS. И еще по КНДР. Пхеньян предупредил, что в ответ на санкции он рассматривает вопрос возобновления ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет (в том числе и тех, которые могут достигать западного побережья США) Ядерное оружие служит лучшим гарантом безопасности Северной Кореи, обеспечивая возможность для страны развиваться так, как она того хочет, а не так, как ей указывают из-за рубежа.

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