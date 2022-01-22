Мнение: Как оно болелось

Народ все-таки настаивает на письменном отчете. Ок, напишу вкратце «как болелось омикроном» (если это был он) на собственном опыте – поскольку очень похоже, что в этот раз, впервые за 2 года, у нас таки будет Настоящая эпидемия, удовлетворяющая численным критериям «эпидемической ситуации», и переболеют многие. Ковидобесы, я смотрю, уже вовсю начали нагнетать панику; вот, например, из блога Шулики, штатного ковидобеса мэрии:

«Омикрон у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких. Причем новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам, — сказал Владимир Болибок.

По словам врача, новый «африканский» вариант коронавируса меняет свертываемость крови, кашель возникает не из-за воспаления, а из-за «закупорки». Таким пациентам могут грозить осложнения в работе мозга, глаз и почек».

Хорошо сказано – «могут грозить». То есть – могут и не грозить. «При выходе на улицы Москвы вам может грозить встреча с динозавром». Но – может и не грозить, тут как повезет.

Поговорил с несколькими знакомыми, как и я, переболевшими– все припоминают, что у них началось с какого-то переохлаждения: я потаскался в мороз по городу без шапки, приятель нажрался на своем дне рождения и долго «охлаждался» ночью на улице вообще без верхней одежды («жарко было»), и т.д. Словом, сама традиционная для России причина – «простудился».

2 дня у меня была высокая температура… Хотя – как «высокая»? Люди пишут про 39, даже про 40… У меня к вечеру субботы подскочило до 37.2, утром был максимум – 38.4. И так – до вечера понедельника. В общем, по моим меркам довольно долго. Появился кашель, потом насморк. Совсем как при гриппе ломило ноги.

Вообще, как я уже говорил, все ощущалось именно как старый добрый грипп. Два года назад никакой иной версии никому бы и в голову не пришло – всё ПО СТАНДАРТУ, ничего нового. Даже, я бы сказал, если взять всю шкалу гриппов, которыми я болел в течение жизни – этот был вполне себе средней тяжести, даже поближе к легкой. Как говорится, «бывало и хуже».

Очевидный плюс – что против этого вполне, как выяснилось, помогают обычные жаропонижающие. Однажды, году в 2017, у меня был грипп, который реально напугал: на него жаропонижающие не действовали! Т.е. выпиваешь какой-нибудь антигриппин – а температура не понижается вообще! Вот тогда было реально неприятно, я даже пост посвятил такому неординарному событию.

Заболел в ночь на субботу, уже к вечеру понедельника температура почти пришла в норму. Оставались слабость и беспокоящий кашель, плюс, пожалуй, небольшое затруднение в дыхании. Слабость была еще дня 2-3. Ну и, собственно, всё.

Врача я не вызывал, лекарств никаких (кроме той самой порции терафлю – нашел какой-то старый, чуть ли не того же 2017 года) не принимал. Правда, по совету знакомого врача-гомеопата выпил за 3 дня несколько крупинок чисто гомеопатических средств – но, поскольку гомеопатия у нас «шарлатанство», вы, друзья, можете это не учитывать.

Я сам ничем не прививался и не собираюсь. Поскольку к официальной медицине я не обращался, собственно, даже неизвестно, был это омикрон или нет. Была мыслишка сходить в поликлинику и «отметиться» – ведь, если бы тест показал, можно было бы потом претендовать на куар-код; но нет, не нашел в себе силы – даже от мысли поиграть в эту игру делается противно.

В целом – ничего особо неприятного: грипп как грипп. Будут «осложнения в работе мозга, глаз и почек» – расскажу.