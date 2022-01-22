Фото на долгую память – Личное мнение

Простите, но снова — о Бузовой. Какой-то тиктокер выложил историю, как он сфотографировался с гОленькой:



Фото: Соцсети

Внимательно отсмотрев видео несколько раз, я поняла, что происходит в жизни Бузовой.

Во-первых, выглядит она сильно… Как бы назвать состояние Бузовой? Скажем, уставшей выглядит. И, нет — не от работы.

Лицо выражает страдание, всё обвисло, надулось. Оно безучастно, словно гОленькой кто-то руководит. Сутулая вымученно замерла в привычной позе, в которой легче наложить инста-фильтр.

https://t.me/lenamiro/10709

Во-вторых, портрет поклонника Бузовой — тоже на видео. Конечно, автору ролика Бузова не нужна, но ему она интересна для того, чтобы поржать.

Над чем поржать? Что тут смешного? Эти вопросы не имеют ни ответа, ни даже задавать их нет смысла.

Всплеск эмоций у гОленьки вызвала рука поклонника на спине. Не трогай меня — ну, конечно, девичью честь нужно беречь не только смолоду, но и под 40.

Поклонника возмутила реакция гОленьки — не даёшь себя трогать? Вот ты какая — настоящая, да?!

Гы-гы-гы.

—