Экстрим в моде: образ «медуза» – новое стильное увлечение в холодное время года

Холодный ветер и низкие температуры не дают многим людям одеваться модно. Далеко не каждый человек может выбрать одежду, чтобы одновременно было и тепло, и стильно. К счастью, появилась модная тенденция носить многослойную одежду. Такой образ получил название “медуза”. Предлагаем узнать более подробно с этим увлечением.

Образ “медуза” в одежде

Это искусство сочетать более объемный верх с обтянутым низом. Толстые блейзеры, короткие курточки-пуховики в сочетании с обтягивающими джинсами скинни, лосинами или колготками помогут создать модный образ. В таком наряде вам будет одновременно и тепло, и комфортно. Зимняя объемная одежда в сочетании с обтягивающими брюками позволяет создать довольно интересный лук. В США и Европе он в моде с зимы 2020 года.

К примеру, супермодель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, носит объемную курточку и обтягивающие джинсы.

Особенности “медузной” моды

Не стоит думать, что все так просто в создании данного образа. Здесь нужна особая осторожность, если вы не хотите выглядеть смешными и нелепыми. Необходимо сохранить некоторый баланс между верхней и нижней частью тела. Теплый жилет или широкая накидка не должны чрезмерно перегружать ваши ноги. Должна присутствовать некая изюминка в создании образа. Давайте разберемся в этом более обстоятельно.

Вы подобрали для себя подходящую курточку, накидку или жилет. Что дальше? Нужно надеть любые джинсы или брюки? А вот и нет! Изюминку вашего образа должна создать именно нижняя часть тела. Для этой цели любые джинсы или брюки однозначно не подходят. Запомните, что самыми лучшими вариантами для создания образа “медуза” будут обтягивающие кожаные штаны, узкие леггинсы, джинсы скинни. Какая обувь подойдет лучше всего? Здесь тоже не все так просто. Никаких сапожек на каблуках. Только спортивная обувь или повседневные кожаные ботинки на низких каблуках или совсем без них. С такой одеждой и обувью вам удастся создать модный образ.

Звезды мирового шоубизнеса

Эксперты в области моды могут назвать множество знаменитостей, которые уже несколько лет создают зимние образы в стиле “медуза”. Приведем лишь несколько примеров.

Американская модель Белла Хадид надела джинсовую куртку поверх широкого пиджака. Образ “медузы” дополнили джинсы и кожаная обувь на низком ходу.

Хейли Бибер, американская модель и телезвезда, жена певца Джастина Бибера, носит свободный кардиган и обтягивающие лосины.

Шведская модель Эльза Хоск, работающая для всемирно известных брендов, гуляет по улицах в объемной курточке и обтягивающих лосинах.