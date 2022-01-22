 

Мнение: Нападение России на Украину откладывается?

22.01.2022, 22:42, Разное
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Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies. На снимках зафиксировано «скопление военной техники и российских военных численностью около 100 тысяч».

А журналист американского издания Newsmax Алекс Сальви написал, что российские войска сосредоточились в 13 километрах от границы с Украиной — недалеко от поселка Климово, в Клинцах (в 30 километрах от границы с Украиной), в Ельне (в 135 километрах от границы с Украиной и в 130 километрах от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 километрах от границы с Украиной).

Странные фотографии. Никаких признаков маскировки. Складывается впечатление, что техника выстроена словно напоказ. Мол, смотрите, сколько техники мы согнали к границе с Украиной. И странно, что рядом с техникой нет ни малейших признаков, что где-то рядом экипажи. Даже снег не убран…

Между тем, Bloomberg пишет, что лидер Китая Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не начинать войну с Украиной во время Олимпиады. Как не уважить Си Цзиньпина? Тем более, что МИД Китая заявил, как это важно соблюдать резолюцию ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр — с 28 января по 20 марта.

Выходит, что времени на войну с Украиной уже не осталось. Придется отложить боевые действия до конца марта?

Источник: Ирек Муртазин



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