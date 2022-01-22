Украина инвестировала в модернизацию своей энергосистемы более €600 млн – Шмыгаль

“Еще один безвиз с ЕС, который планируем заключить в следующем году – это энергетический, или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. В рамках этой подготовки Украина инвестировала в модернизацию своей энергосистемы более €600 млн”, – написал он.

Глава правительства отметил, что в Украине понимают: “присоединение к ENTSO-E является очень практичным шагом”.

“Во-первых, мы еще больше интегрируемся в ЕС и становимся энергонезависимыми от РФ. Во-вторых, Всемирный банк оценивает экономические преимущества от синхронизации ориентировочно в $1,5 млрд ежегодно”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/477478263942286

Контекст:

На саммите Украина – Евросоюз, который прошел в Киеве 12 октября 2021 года, ЕС выразил поддержку присоединения украинской электросети к европейской, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В совместном заявлении по итогам саммита сказано, что Украина и Европейский союз договорились о важности дальнейшего сотрудничества по интеграции энергетических рынков и энергетических систем “на равных условиях на основе подтвержденных обязательств Украины по завершению реформирования рынка электроэнергии и газа”.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что объединенная энергетическая система Украины в 2022 году отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. “После этого в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E”, – рассказал глава Минэнерго Юрий Витренко. В ведомстве отметили, что синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

В апреле 2021 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Документ обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что открывает путь к интеграции энергосистемы с европейской. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

—