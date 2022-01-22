Украинский Instagram-блогер Дива Оливка заявила, что выиграла апелляцию на решение суда, который оштрафовал ее на 250 тыс. грн

“Около 11 утра 18 января 2022 года я получила звонок от [адвокатов] Евгения и Марии с новостями о том, что иск против меня полностью отклонен, а мой удовлетворен. Решение суда вступило в силу немедленно и изменению не подлежит. Теперь настало время нападавшим сполна ответить за все совершенные преступления финансово и публично”, – заявила она.

При этом в документе, фрагмент которого опубликовала Черкашина, указано, что решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

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Допис, поширений Алевтина * (@diva_olivka)

Контекст:

В октябре 2021 года Хозяйственный суд Киева оштрафовал Черкашину на 250 тыс. грн за нарушение рекламного контракта. Иск подала предприниматель Вероника Синица. В начале сентября 2020 года она подписала рекламный контракт с Черкашиной. Блогер должна была устроить giveaway – розыгрыш среди своих подписчиков, для участия в котором необходимо было подписаться на ряд аккаунтов Синицы.

По результатам розыгрыша, согласно контракту, на аккаунты предпринимательницы должны были подписаться 50 тыс. новых пользователей. За это Черкашиной должны были заплатить 250 тыс. грн перед giveaway, 25 тыс. грн за фотосъемку и еще 250 тыс. грн после розыгрыша. Черкашиной не удалось привлечь 50 тыс. подписчиков, в розыгрыше приняли участие 22 886 человек. Из-за нарушения условий договора Синица в феврале 2021 года подала на Черкашину в суд и потребовала взыскать с нее 1,25 млн грн. Суд обязал Черкашину выплатить заказчице рекламы 250 тыс. грн за невыполнение договора и 3750 грн судебного сбора, но отказался удовлетворить другие исковые требования из-за недоказанности вины.

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