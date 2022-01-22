Агата Муцениеце спровоцировала пересуды о воссоединении с Павлом Прилучным: “До встречи!”

Популярная актриса Агата Мучениеце разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, в котором главным украшением стал её совместный снимок с экс-супругом Павлом Прилучным. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Вышеупомянутой подборкой фотоснимков Агата Муцениеце иллюстрировала свое прощание с курортным Дубаем, на золотых пляжах которого она проводила отдых вместе с детьми. Примечательно, что в одно время с артисткой экзотический курорт посетил и её экс-супруг Павел Прилучный в сопровождении своей новой пассии Мирославы Карпович. И, хотя последняя уже успела разместить в своем микроблоге совместные фото с актером как подтверждение имеющихся отношений, сам он, со своей стороны, не так давно продемонстрировал в Сети эпизоды своего времяпрепровождения с наследниками и бывшей женой. Новую волну пересудов о воссоединении Прилучного и Муцениеце вызвало включение звездой сериала “Закрытая школа” в вышеупомянутый свежий коллаж фотографии, на которой артист наслаждается пляжными играми с прежней семьей и, похоже, счастлив. Впрочем, хозяйка аккаунта не стала акцентировать на последнем факте внимание подписчиков, ограничившись краткой сопровождающей фразой к публикации: “Дубай! До встречи!”.



Изображение взято с: [email protected]

Тем не менее, многочисленные посетители страницы Агаты Муцениеце не на шутку разволновались, а скорее – обрадовались. И если одна часть из них тактично выразила радость от того, что Павел Прилучный поддерживает дружеские отношения с экс-супругой, то другая – прямо выразила свое отсутствие симпатии к Мирославе Карпович. Более того, указанные поклонники выразили большую надежду на воссоединение кумиров в прежнюю семейную пару. За полсуток пост Муцениеце набрал более 85 тысяч “лайков”.