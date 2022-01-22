 

Агата Муцениеце спровоцировала пересуды о воссоединении с Павлом Прилучным: “До встречи!”

22.01.2022, 22:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная актриса Агата Мучениеце разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, в котором главным украшением стал её совместный снимок с экс-супругом Павлом Прилучным. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Вышеупомянутой подборкой фотоснимков Агата Муцениеце иллюстрировала свое прощание с курортным Дубаем, на золотых пляжах которого она проводила отдых вместе с детьми. Примечательно, что в одно время с артисткой экзотический курорт посетил и её экс-супруг Павел Прилучный в сопровождении своей новой пассии Мирославы Карпович. И, хотя последняя уже успела разместить в своем микроблоге совместные фото с актером как подтверждение имеющихся отношений, сам он, со своей стороны, не так давно продемонстрировал в Сети эпизоды своего времяпрепровождения с наследниками и бывшей женой. Новую волну пересудов о воссоединении Прилучного и Муцениеце вызвало включение звездой сериала “Закрытая школа” в вышеупомянутый свежий коллаж фотографии, на которой артист наслаждается пляжными играми с прежней семьей и, похоже, счастлив. Впрочем, хозяйка аккаунта не стала акцентировать на последнем факте внимание подписчиков, ограничившись краткой сопровождающей фразой к публикации: “Дубай! До встречи!”.

Изображение взято с: [email protected]
Тем не менее, многочисленные посетители страницы Агаты Муцениеце не на шутку разволновались, а скорее – обрадовались. И если одна часть из них тактично выразила радость от того, что Павел Прилучный поддерживает дружеские отношения с экс-супругой, то другая – прямо выразила свое отсутствие симпатии к Мирославе Карпович. Более того, указанные поклонники выразили большую надежду на воссоединение кумиров в прежнюю семейную пару. За полсуток пост Муцениеце набрал более 85 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Мнение: Появится ли новый флакон с «Новичком»?

04.11 / Темная помада визуально делает зубы белее: 10 уловок красоты, чтобы лучше выглядеть на фотографиях

03.05 / Мнение: Воздушная разведка США и НАТО на юго-западном направлении

11.06 / Анна Седокова призналась, что уже год содержит своего мужа Яниса Тимму

24.11 / Журналисты научились разоблачать псевдонаучные статьи в СМИ

07.06 / Мнение: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЯТАЯ

21.07 / Директор МакSим призвала игумена Луку молиться за певицу

31.05 / Гарик для Катеньки — со всех сторон – Личное мнение

09.02 / Думская комиссия обвинила саратовского депутата Бондаренко в коррупции

24.09 / Фосфор, калий, компост: чем удобрить осенью почву на огороде, чтобы она стала плодороднее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика