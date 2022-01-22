 

Сын Леонида Куравлёва рассказал об улучшении состояния отца

22.01.2022, 22:31, Разное
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Известный советский и российский киноактёр Леонид Куравлёв, которому в прошлом году исполнилось 85 лет, в начале января был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Актёру поставлен диагноз – вирусная пневмония.
Куравлёв поступил в больницу в очень тяжёлом состоянии, он не мог самостоятельно глотать и принимать пищу, ему срочно была проведена операция на желудке. В лечебное учреждение артист поступил из резиденции для пожилых людей «Идиллия», другими словами, из дома престарелых. По словам работников «Идиллии», Леонид Вячеславович поступил с многочисленными проблемами со здоровьем – похоже, он не доедал и с трудом передвигался. Со временем он начал ходить. Эта информация шокировала многих поклонников, ведь у знаменитого киноактёра есть дети и внуки, тем более они проживают с ним в одном городе!

Василий, сын артиста, опроверг слова работников дома престарелых и заступился за сестру Екатерину. Он утверждает, что Екатерина на протяжении нескольких лет проживает вместе с отцом в его квартире в Доме на набережной. Также Василий рассказал, что решение о пребывании в доме для пожилых людей было принято лично отцом. Это решение было поддержано семьёй актёра, поскольку в заведении есть все необходимые условия для реабилитации: регулярные прогулки, занятия лечебной физкультурой. Дети и внуки часто навещали Леонида Куравлёва.

По словам Василия, в настоящее время состояние актёра значительно улучшилось и появилась надежда на положительный результат.



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