 

В США призвали Польшу и Литву «нейтрализовать» военный фактор Калининграда

22.01.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive призвала Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.

Как отметила обозреватель, российский полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли». Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами «Искандер – М», истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ, передает РИА «Новости».

По мнению автора материала, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot), самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы «эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, считает колумнист.

Ранее в январе в администрации Соединенных Штатов допустили возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе при условии аналогичных шагов РФ и при выполнении Москвой определенных условий, в том числе заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.

В Кремле подчеркнули, что РФ ни с кем не будет обсуждать возможность вывода вооружений из Калининградской области, поскольку регион является территорией России.

Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.

Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Новак увидел в поддержке «Северного потока – 2» интерес ЕС к российскому газу

16.01 / ГБР задержало при получении взятки первого замглавы Нацагентства по аккредитации

02.06 / Яценюк: Наш Кабмин пытался забрать у России рычаги для энергетического шантажа Украины. “Пленки Медведчука” показывают, в каких условиях мы работали

02.08 / VOAэкспресс 2 августа 2020

08.01 / Миротворцев в Казахстане решили не привлекать к оперативно-боевым мероприятиям

02.04 / С начала войны на Донбассе из-за мин погибло более 40 детей – ЮНИСЕФ

23.05 / “Не стыдно перед Литвой?” – “А должно быть?”. Соцсети удивляются голосованию украинского жюри на “Евровидении 2021”, Пономарев ответил

19.08 / Из-за новостей о сокращении спроса в Китае цены на железную руду упали – Bloomberg

10.08 / Оппозиция назвала имя вероятного погибшего во время протестов в Минске

10.09 / В РФ попробовали блокировать сервисы Google

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика