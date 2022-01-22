Мнение: Самые могучие волшебники

Сподобился я прочитать “Последний дозор” Лукьяненко. Я вообще Лукьяненко люблю, прочитал все его вещи. Но от “Последнего дозора”, признаться, ничего хорошего не ждал. И дело даже не в том, что это уже 4-я книга в серии, а продолжения всегда выходят хуже, чем начальная книга. Понятно, почему: первую книжку автор создает, повинуясь вольному зову своего воображения – а все последующие тащит, аки раб, прикованный к галере своего первоначального и еще в первый заход вычерпанного до дна замысла.

Оно понятно, но смущало не это. Ухватистый автор (а Лукьяненко как раз из таких) всегда сможет отыскать в почти безводной пустыне пару оазисов, по которым его иссохшее корыто хоть часть пути до финала будет все ж плыть, а не волочиться ободранным днищем по гравию (как, к примеру, в “Сумеречном дозоре” сказочный, совершенно “братьевгриммовский” мотив первых страниц; дальше то уже пошло тяжело, а к концу – так и вовсе до кровавых мозолей)…

Но мне казалось, что 4-я часть “Дозоров” для Лукьяненко вообще практически невозможна по весьма простой, чисто технической причине: у него попросту не было героя! Как писать книгу, если нет героя?

Давайте оценим задачу, вставшую перед Лукьяненко, когда некий Зов (то ли издательства, то ли жажды наживы, то ли еще чего) надоумил его взяться за четвертую часть его “Дозоров”. Оценим с точки зрения ремесла, ибо по каким еще законам подходить к ваянию 4-й части сериала о “светлых” и “темных”? Итак, условия заданы – Москва, “темные”, “светлые” и “инквизиторы”, как бы наши дни; есть и сквозной герой – пресловутый Хабенс… тьфу! Антон Городецкий. В герое вся загвоздка. Автор в каком-то непонятном упоении опрометчиво от книги к книге повышал и повышал “магическую силу” своего героя. В итоге Антон, начинавший как обычный человек, превращался последовательно в “слабенького мага-новичка”, затем в мага 2, 3, 5-й категории…

А в 3-й книге, наконец, взял да и стал по прихоти автора “Магом Вне Категорий”! То есть, говоря проще, Самым Могущественным Волшебником по принятой в той реальности “Табели о Рангах”. Более того: щедрый Лукьяненко и в жены своему Антону отвалил Самую Могущественную Волшебницу (причем, как настойчиво указывалось, не “только среди баб-с”, а ВООБЩЕ). Еще и дочка – по ходу трех книг – у Антона родилась! Думаете, она нормальная? Ни фига: дочка у Антона Еще Круче! Как, спрашиваете, такое может быть? Да сам автор этого, похоже, не понимает, но просто постулирует, и всё: Антон – Вне Категорий, его жена – Самая Великая, а дочь – вообще Атас. А что поделаешь? Его реальность; раз сказал – значит, так и есть. Вот так. На этой светлой ноте, собственно, и заканчивается Книга Третья – “Сумеречный дозор”.

Если бы мне на таких условиях предложили писать Книгу Четвертую все о тех же, я бы сдался сразу. Это ж немыслимо! Представим, что Гарри Поттер в какой-то из книг стал бы Самым Могучим Волшебником, которому сам Дамблдор в подметки не годится, а рядом – столь же крутая Гермиона и этот… рыжий, как его? Во-во. О чем тут писать прикажете, какая может быть беллетристика на таких гнилых основаниях? Только трактат в духе Бл. Августина о теодицее, больше ничего: дескать, почему Господь Бог тьфу! Гарри Поттер черт!… да, Антон Городецкий же!.. терпит на Земле всякую скверну и вообще Зло, а не выжжет всех сволочей раз и навсегда каленым железом?! С ответом типа “сразу неинтересно, пусть Зло немного еще помучается”.

Да и помимо скользкого вопроса о теодицее, есть и чисто авторская трудность: повествование ведется от первого лица, то есть читателю прямо и недвусмысленно предлагается как-то идентифицировать себя с главным героем. С магом-новичком, только-только попавшим в неизведанный и захватывающий мир, который, оказывается, совсем рядом! – идентифицироваться одно удовольствие. Чем, думаю, и объясняется настоящий успех “Ночного дозора” (книги, а не фильма!). Всегда будут пользоваться успехом и вниманием публики книги, в которых совсем с виду обычный и непримечательный человек вдруг, “с бухты-барахты” оказывается в совершенно необычных обстоятельствах, поневоле становится магом ли, сыщиком, директором ли предприятия, руководителем войска, исследователем необитаемого острова и т.д. и т.п.

Гораздо сложнее создавать интересные книги о Профессионалах – просто потому, что слишком велика пропасть между Профессионалом и простым читателем. Интересно может быть, только если задача перед Профессионалом стоит настолько грандиозная, что даже он перед ней ощущает себя неопытным новичком… Тогда может появиться на свет что-то вроде “карьеры менеджера” Ли Якокки, где он от первого лица рассказывает, как спасал от неминуемого банкротства “Крайслер”…

Но как прикажете идентифицироваться с человеком, который может вообще ВСЁ? Ну, или Практически Всё?! По сути, это означает попытку писать книгу от лица Бога. Не более, не менее. Как это может быть интересно?

Тем не менее, Лукьяненко “Последний дозор” написал. Получилось интересно, к моему огромному удивлению; во всяком случае, интереснее “Сумеречного”. Вы спросите, как?!

Ну схитрил автор, не без этого. Прикинулся Рассеянным с улице Бассейной.

Просто у него в “Последнем дозоре” вся семейка Городецких – обычные самозванцы. “Великие, Великие!..” А на деле? Маги не выше второго уровня!

Но как при этом уверенно держатся..

Учитесь! (2006)