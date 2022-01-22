Молитва артистки – Личное мнение

Весьма оригинальным способом решила поздравить православных с Крещением артистка Макеева.



Фото: Соцсети

«Святой день», — говорит Настя и, по её словам, идёт в прорубь «с молитвой».

Ну, помимо молитвы, жена плиточника Малькова понесла в прорубь ещё и оголённую грудь в декольте до пупа.

«Невероятно благодатное небо», — растекается благодатью Настя, поставив ссылку на бренд купальников и загородный отель. По соседству — тег «Крещение».

Всё смешалось в голове у артистки: благодать, молитва, небо, купальники со шнуровкой, блестящие тапки в стиле Волочковой, Крещение.

Смотрю я на это и понимаю: какая же она всё-таки неумная женщина, а, значит, Ромка «Дерзкий цитрус» будет жить хорошо.

Его финансовое благополучие напрямую зависит от того, как часто я буду писать о его жене. Буду писать — будут упоминания в СМИ — будет у неё и работа.

Отправлю в информационную могилку в компанию к Бабе Яге, про Настьку все забудут уже завтра.

Но поскольку Макеева неумна и часто отчебучивает что-то вроде рекламы купальников под постом о молитве и при этом ведёт себя вежливо, бросать писать я о ней пока не намерена.

А, значит, плиточник Ромка продолжит и дальше беззаботно существовать.

Хорошо устроился! Как считаете?

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