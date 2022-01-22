Молитва артистки – Личное мнение
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Весьма оригинальным способом решила поздравить православных с Крещением артистка Макеева.
Фото: Соцсети
«Святой день», — говорит Настя и, по её словам, идёт в прорубь «с молитвой».
Ну, помимо молитвы, жена плиточника Малькова понесла в прорубь ещё и оголённую грудь в декольте до пупа.
«Невероятно благодатное небо», — растекается благодатью Настя, поставив ссылку на бренд купальников и загородный отель. По соседству — тег «Крещение».
Всё смешалось в голове у артистки: благодать, молитва, небо, купальники со шнуровкой, блестящие тапки в стиле Волочковой, Крещение.
Смотрю я на это и понимаю: какая же она всё-таки неумная женщина, а, значит, Ромка «Дерзкий цитрус» будет жить хорошо.
Его финансовое благополучие напрямую зависит от того, как часто я буду писать о его жене. Буду писать — будут упоминания в СМИ — будет у неё и работа.
Отправлю в информационную могилку в компанию к Бабе Яге, про Настьку все забудут уже завтра.
Но поскольку Макеева неумна и часто отчебучивает что-то вроде рекламы купальников под постом о молитве и при этом ведёт себя вежливо, бросать писать я о ней пока не намерена.
А, значит, плиточник Ромка продолжит и дальше беззаботно существовать.
Хорошо устроился! Как считаете?
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Источник: Лена Миро
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