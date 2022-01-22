Рюши, оборки, цветы, многослойность: как вписать в свой гардероб “бабушкино” платье – тренд, возвращающийся к нам в 2022 году
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В 2022 году в моду снова возвращается винтажный стиль, и популярностью будет пользоваться так называемое бабушкино платье. Это достаточно интересный и красивый наряд, который помогает придать образу нотку женственности и романтичности. Однако, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а не старомодно, нужно точно знать, с какими предметами гардероба сочетать такой наряд. Практические советы об этом вы найдете в статье.
Что собой представляет “бабушкино” платье
Мода на винтажные вещи, которые стилизованы под определенную эпоху, сохраняется на протяжении нескольких лет. Сложность заключается в том, чтобы не слишком сильно увлечься и не создать старомодный образ.
Чтобы этого не произошло, стоит руководствоваться правилом: в одном образе должна присутствовать одна винтажная вещь.
“Платьем из бабушкиного шкафа” в мире моды принято называть простые модели достаточно свободного покроя, однотонные пастельных оттенков или с узором. В качестве узора чаще всего используются цветы.
Также встречаются модели и с другими принтами, такими как ягоды или фрукты, или просто в клетку. Часто в “бабушкиных” платьях можно увидеть тенденции викторианской эпохи, например оборки, рюши, многослойность, высокий ворот, банты.
Длина наряда – миди или макси. Для пошива изделия используются самые различные материалы: от простых натуральных до изысканного атласа или бархата. В идеале, если это будет действительно винтажная вещь, которая имеет историю. Однако современные стилизованные под стиль ретро платья также хорошо подойдут для создания модного образа.
Вот несколько интересных сочетаний с “бабушкиным” платьем, чтобы выглядеть стильно.
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Обувь
“Бабушкино” платье красиво будет смотреться с грубыми массивными ботинками или ботильонами. Вообще стоит комбинировать легкие по своей фактуре вещи с грубой обувью. Это всегда очень интересный и действительно беспроигрышный вариант. Итальянки носят такие ботинки даже летом.
Интересно будет смотреться “бабушкино” платье вместе с кедами или кроссовками. Еще одним классическим вариантом, который всегда остается в моде, является спортивная белая обувь, которую можно красиво сочетать с платьем с цветочным принтом.
Верхняя одежда
Хорошо будет смотреться “бабушкино” платье вместе с курткой оверсайз или же объемным свитером.
Можно комбинировать наряд в винтажном стиле с вязаными вещами. Сейчас огромной популярностью пользуются модные шарфы-свитера, вязаные жилеты, кардиганы.
Хорошо будет смотреться “бабушкино” платье с шубами или плюшевыми жилетами.
Аксессуары и макияж
Можно добавить в образ винтажные аксессуары, которые соответствуют той же эпохе, что и платье. Например, это могут быть серьги с камешками или жемчужинами или сумка оригинального дизайна.
Стоит сделать акцент на своем макияже. Сейчас в тренде помада ягодных тонов и глиттер на веках.
Также хорошо будут смотреться яркие голубые тени, которые помогут дополнительно подчеркнуть винтажный стиль. В качестве аксессуаров подойдут различные оригинальные и стильные заколки и ободки для волос.
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