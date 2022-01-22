Боб с укороченным затылком подойдет дамам всех возрастов: 6 способов носить трендовую стрижку

Вам надоели длинные волосы или вы хотите попробовать что-нибудь новенькое? Попробуйте стрижку боб. Что делает ее такой неотразимой и особенной? Укороченный сзади затылок, а спереди волосы более длинные. Существует множество разновидностей этой популярной стрижки. Найдите наиболее подходящую для себя из предложенных в данной статье.

Короткий традиционный боб

Это стрижка, в которой все волосы заканчиваются на уровне подбородка и все стороны имеют равную длину. С другой стороны, если волосы правильно уложены, то они впереди более длинные, а на затылке более короткие. Слои создают объем у корней и делают стрижку более пышной. Длина волос может варьироваться. Она может заканчиваться между ухом и подбородком или быть почти до самых плеч.

Эта прическа подойдет почти любой женщине. Надо лишь найти правильный вариант для себя. Особенно идеальна стрижка будет для женщин после пятидесяти лет. Ведь с годами волосы становятся тоньше, а стрижка боб придает объем. К тому же даже седые волосы с помощью правильного окрашивания могут выглядеть с данной стрижкой весьма эффектно. Давайте познакомимся с несколькими разновидностями боба.

С коротким затылком и длинной челкой

Удлиненная челка, которая закрывает часть лица, делает вашу прическу еще более привлекательной. Вторая сторона более короткая. Если вы хотите подчеркнуть асимметрию стрижки, то лучше всего использовать контрастное окрашивание волос.

Многослойный боб с бахромой и коротким затылком

Хотите добавить стрижке более современный вид? Добавляйте больше слоев. Таким образом можно добавить волосам объем и в то же время стать более модной. Прическу можно сделать более небрежной.

Таким образом вы сможете зрительно уменьшить ваш возраст на несколько лет. А ведь от такой возможности не откажется ни одна женщина после пятидесяти лет.

Стрижка боб с выбритым затылком

А вот еще один интересный вариант данной стрижки. Для него характерен выбритый затылок. Безусловно, такой вариант подходит далеко не каждой женщине. Но если вы хотите добавить в свой образ больше индивидуальности и экстравагантности, то обратите внимание на боб с выбритым затылком. А если вы еще и подберете яркое окрашивание, то внимание окружающих вам обеспечено.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Длинный боб с коротким затылком

Асимметричный боб может быть разной длины. Хотите получить достаточно смелый и шикарный образ? Тогда выбирайте длину до плеч. Короткий затылок создает объем и удлиняет шею.

А впереди у вас длинные волосы. Вы сможете экспериментировать с различными вариантами укладки, а также легко сможете убрать длину, когда она вам надоест.

Кудрявый боб А-силуэта

У вас длинные вьющиеся волосы? Не стоит думать, что короткие стрижки – это для кого-то другого. Короткие, вьющиеся волосы могут выглядеть совершенно потрясающе. Вы просто должны подобрать наиболее подходящий для вас вариант стрижки. Хотите показать ваши кудри и пышность волос? Тогда предлагаем вам остановить свой выбор на кудрявом бобе.

Такая стрижка подчеркнет красоту вьющихся волос. Посмотрите на себя в зеркало. Выглядите бесподобно!