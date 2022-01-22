 

“Вау, секс”, “Персик”, “Беременна?” Каменских снялась в облегающем кожаном наряде

22.01.2022, 21:52, Новости дня
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Ее образ на фото дополнили сапоги со змеиным принтом.

“Почему отпуска всегда так мало? Или кто-то со мной не согласен?” – подписала она публикацию, которая собрала больше 40 тыс. лайков.

“Вау, секс”, – прокомментировал фото vite_nado_viyte.

“Беременна?” – поинтересовался пользователь pechenezhskii.i.

“Персик”, – написал gangster_blanco85.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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