“Вау, секс”, “Персик”, “Беременна?” Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
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Ее образ на фото дополнили сапоги со змеиным принтом.
“Почему отпуска всегда так мало? Или кто-то со мной не согласен?” – подписала она публикацию, которая собрала больше 40 тыс. лайков.
“Вау, секс”, – прокомментировал фото vite_nado_viyte.
“Беременна?” – поинтересовался пользователь pechenezhskii.i.
“Персик”, – написал gangster_blanco85.
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Контекст:
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Общих детей у пары нет.
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