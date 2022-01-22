Российского космонавта не пустили в США. СМИ пишут, что это связано с незаконным посещением Крыма

“Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в Центр Джонсона. Я направляю главе NASA запрос по этому инциденту. Это не дело”, – написал он.

Позже глава “Роскосмоса” назвал происходящее “опасным прецедентом”.

“Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта, – опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции”, – считает Рогозин.

ТАСС со ссылкой на собственный источник пишет, что США отказались выдать Чубу визу “без объяснения причин”.

Посвященный космонавтике сайт Alpha Centauri сообщил, что, по всей вероятности, отказ выдать Чубу визу связан с его незаконными посещениями оккупированного Россией украинского полуострова Крым.

“По информации из некоторых источников, причиной отказа в выдаче визы могло послужить посещение Чубом Крыма в 2017-м и 2018 годах, о котором американской стороне напомнили некие небезразличные граждане Украины. Это один из немногих космонавтов, решивших нарушить правила пересечения границы с Украиной, что уже пару лет является неофициальной причиной для отказа в выдаче визы”, – сказано в посте.

Контекст:

Россиянин Чуб является одним из космонавтов-дублеров экипаж экспедиции на МКС, полет которой запланирован на сентябрь 2022 года. Он также входит в основной экипаж экспедиции, полет которой на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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