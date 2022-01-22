В Госспецсвязи заявили, что тестируют мессенджер для украинских военных

“Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер – “Розмова”. Его сделали своими силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, потом решат, будут ли его предлагать военным”, – заявил Щиголь.

Контекст:

В 2018 году в Генштабе ВСУ призывали военных не использовать мессенджеры в зоне боевых действий. “У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, и, в принципе, на них все и остается, а у WhatsApp и Skуpe – остается на серверах в США… Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то в нем уже есть полностью все данные о вас. Все эти данные могут быть использованы против наших военных, о чем мы им и говорим”, – заявил тогдашний начальник управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко.

Forbes отмечает, что украинским военным предлагают пользоваться швейцарским мессенджером Threema.

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