 

Оскорбившую Эрдогана журналистку арестовали в Турции

22.01.2022, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш, которая оскорбила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире, информирует телеканал CNN Turk.

«Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш», – сообщил корреспондент турецкого телеканала, передает РИА «Новости».

Журналистка привела в прямом эфире оскорбительную поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Ряд официальных лиц, представители правящей Партии справедливости и развития публично жестко отреагировали на слова журналистки.

Пресс-секретарь правящей партии Омер Челик заявил, что сказанное журналисткой – не предъявление оппозиционной позиции, а «безнравственность и глупость». Высший совет радио и телевидения (RTÜK) также начал расследование и против телеканала, на котором выступала Кабаш.

Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо. В ноябре прошлого года было завершено рассмотрение иска о компенсации, поданного против главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдарогл в шестой гражданский суд первой инстанции Анкары из-за его высказываний в адрес президента Эрдогана в его речи в Великом национальном собрании Турции 6 февраля 2018 года.

Кылычдароглу был приговорен к выплате 43 307,45 турецких лир (свыше 3200 долларов США) компенсации морального вреда. Выплаченную компенсацию турецкий лидер передал в Фонд развития университета Тайипа Эрдогана для предоставления студентам в качестве стипендии.

Между тем, суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко в социальной сети.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы

01.09 / Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

16.09 / Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле

25.03 / Американский Fоrbes назвал Google Chrome опасным браузером

06.01 / Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным

09.06 / 48% украинцев считают, что Россия контролирует “ДНР” и “ЛНР” и руководит их действиями – опрос

03.08 / Зеленский подписал закон, повышающий штрафы за перегруз на дорогах

26.07 / В правительстве оценили объемы ускоренной газификации в ближайшее время

22.09 / Аллеи роз и арт-инсталляции: в Украине проходит четвертая Неделя Мирных Фонда Рината Ахметова

06.03 / Компания TSMC продала излишки производственных мощностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика