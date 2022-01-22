Мясников предупредил об опасности каплей для носа

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о способности сосудосуживающих капель от насморка вызвать зависимость быстрее, чем наркотики.

«Вы капаете, и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики», – сообщил врач в эфире телеканала «Россия1».

Когда действие препарата заканчивается, то, по словам медика, возвращается заложенность носа в более тяжелой форме. После этого пациенты снова применяют капли, и все повторяется – возникает зависимость, это вызывает серьезные проблемы, потому что потом уже надо принимать гормоны.

Врач пояснил, что лечение от зависимости занимает несколько недель, и призвал применять капли от насморка не более трех-пяти дней подряд.

Кроме того, врач назвал лекарства, способные вызвать заложенность носа. В список попали средство от эректильной дисфункции силденафил, ряд препаратов от гипертонии, например, матопролол и каптоприл, и эстроген. Такой побочный эффект может возникнуть также от ибупрофена и диклофенака.

Ранее Мясников назвал нетипичные причины хронического насморка.