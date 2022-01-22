 

Мясников предупредил об опасности каплей для носа

22.01.2022, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о способности сосудосуживающих капель от насморка вызвать зависимость быстрее, чем наркотики.

«Вы капаете, и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики», – сообщил врач в эфире телеканала «Россия1».

Когда действие препарата заканчивается, то, по словам медика, возвращается заложенность носа в более тяжелой форме. После этого пациенты снова применяют капли, и все повторяется – возникает зависимость, это вызывает серьезные проблемы, потому что потом уже надо принимать гормоны.

Врач пояснил, что лечение от зависимости занимает несколько недель, и призвал применять капли от насморка не более трех-пяти дней подряд.

Кроме того, врач назвал лекарства, способные вызвать заложенность носа. В список попали средство от эректильной дисфункции силденафил, ряд препаратов от гипертонии, например, матопролол и каптоприл, и эстроген. Такой побочный эффект может возникнуть также от ибупрофена и диклофенака.

Ранее Мясников назвал нетипичные причины хронического насморка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Деркач – Западу: Украина не банкомат. Отдайте $13 млрд, выведенных вам ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, которые вы прячете

01.08 / Захарова призвала проанализировать ситуацию с закрытием авиасообщения

20.09 / Apple выпустит две модели складных смартфонов до 2023 года

29.04 / В составе российской вакцины “Спутник V” нашли активный аденовирус. Бразилия запретила ее импорт

25.03 / Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала

27.09 / В генконсульстве РФ в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек

10.10 / Великобритания решила отозвать из Минска главу своей дипмиссии

09.03 / Сторонники Стерненко и Антоненко зажгли файеры у резиденции Зеленского. Видео

21.08 / Сопротивление армии Афганистана талибам оценили неправильно – Меркель

04.04 / Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика