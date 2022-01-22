Мнение: Ибо абсурдно…

«Все вакцины, которые показали себя хорошо с предыдущими штаммами не исчезнут. Они будут применяться, хотя их эффективность против «Омикрона» снижена. Но они хорошо защищают от тяжелой болезни и смерти. В частности, речь идет о «Спутнике». Что касается других российских вакцин, которые применялись не так уж и сильно, будут они использоваться или нет, не играет роли. У нас фактически есть только одна реальная вакцина — «Спутник V» и ее варианты «Спутник Лайт», «Спутник М», — сообщил URA.RU вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В общем, пока от Спутника не будет умирать 100 процентов уколотых, его будут колоть. И неважно, какой штамм сегодня на дворе. Важно, что хоть кого-то, но Спутник спасет. Или не спасет. В общем, это не точно. Но это неважно. Важно только одно — верить. Истово и со всем тщанием. Новая религия, хоть и кровожадная, но оперирует все тем же набором: полное отсутствие любых рациональных доводов. Только иррациональные.

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