 

Мнение: Массовое убийство гражданских лиц в Йемене

22.01.2022, 21:40, Разное
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Саудиты и эмиратчики в отместку за удары хуситов по Абу-Даби, организовали великую мстю, убив более 100 гражданских лиц.

1. Разбомбили тюрьму в Саада – 86 убитых и 286 раненых (почти все – заключенные).
2. Разбомбили стадион в Ходейде, где проходил матч детских футбольных команд – погибло 4 ребенка, 13 детей и взрослых получили ранения.
3. Разбомбили здание главного интернет-оператора Йемена, в результате чего страна осталась без интернета.

Генсек ООН вяло пробулькал что-то про осуждение подобных массовых убийств гражданских лиц.

Хуситы уже пообещали обязательно ответить на эти военные преступления интервентов истребляющих народ Йемена. Командование хуситов рекомендует иностранным компаниям работающим в ОАЭ покинуть эту страну, чтобы случайно не пострадать в ходе ударов возмездия. Ждем новых ракетных ударов по ОАЭ и Саудовской Аравии в ближайшие дни.


На 22 января большая часть Йемена по прежнему без интернета, стабильно он работает лишь в Адене, где под контролем интервентов есть отдельный провайдер.
Остальное население Йемена сознательно лишено доступа к сети.

Источник: Colonel Cassad



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