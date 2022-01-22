Мнение: Омикрон против вакцинированных

Глянул из любопытства статистику по Италии на любимом сайте. ОДНАКО! Италия, как я понимаю, одна из самых отмороженных и полностью отбитых на всю голову стран Европы по отношению к «защите от коронавируса». Там куаркодизация в полный рост, там для непривитых запрещено всё, даже общественный транспорт; их нельзя брать на работу, им нельзя путешествовать – в общем, нельзя ничего. Вдобавок, в Италии повсюду маски, и не просто маски, а респираторы (я не хочу вникать в их обозначения и цифры, ФФП что-то там).

И при этом – в Италии уже проколото по полной программе 75% населения. Помню, смотрел их в октябре-ноябре – там вообще была божья благодать: какой-то почти нулевой уровень смертности от ковида, заражения на 60-миллионную страну – тысячи штук в день – в общем, полная иллюзия того, что «ковид побежден» – полностью, хотя и неокончательно. Италия претендовала на то, чтобы быть живым подтверждением тезиса: «Локдауны, маски и вакцины при полном попрании всяких прав граждан – легкий путь к победе над ковидом».

А что же теперь? Крайне любопытные вещи. В Италию, понятное дело, явился омикрон – и всё у них полетело к чертям. Заражения – порядка 200 тысяч в день всю последнюю неделю (сравним – еще в начале декабря было меньше 20 тыс.). Рост в 10 раз!

Но даже не в этом дело. Выросла СМЕРТНОСТЬ! И вот это уже интереснее. В начале декабря, а также всю осень, в Италии умирало менее 100 в день. А последнюю неделю суточная смертность в Италии – на уровне 400 в день! Рост в 4 раза за месяц. И это позволило Италии перейти важный рубеж. Помните, как в ноябре у нас все профессиональные плакальщики по русскому народу, маскам и локдаунам рыдали день и ночь в голос – мол, ах, какой ужас – в России в день умирает 1000 человек! До чего ж довели страну безответственные ковид-диссиденты! Не дают людям прививаться, поэтому у нас такая высочайшая смертность, Путин, введи войска и проколи всех насильно?

Так вот: текущая смертность в Италии, проколотой на 75%, в которой невакцинированные лишены полностью вообще всех гражданских прав, включая права на работу – это та же российская 1000 в день, если пересчитать на численность населения. Т.е. текущая смертность от ковида в Италии сейчас ВЫШЕ (примерно в 1,5 раза), чем в России. Хотя в России до сих не прокололи (точнее, не отчитались, что прокололи) даже 50% населения.

И почти такая же история с Францией – еще одной страной, в которой ковидобесы полностью правят бал. Там тоже растет именно смертность. И она сейчас во Франции тоже выше (в пересчете на 100 тыс. населения), чем в России. Во Франции проколото 76% населения.

Вот такие внезапные изменения внес омикрон в эти доселе почти уже благополучные в плане ковида страны. Возникает вопрос – откуда резкий скачок смертности? И вполне резонное предположение: а уж не является повышенным фактором риска… само наличие вакцинации? Ведь повышенная смертность от омикрона – именно в “перевакцинированных” странах!

UPD. Но более всего дают жару, пожалуй, США под чутким руководством рептилоидов демократов. За 21 января – 3567 умерших! Феноменальный результат. Если пересчитать “на Россию” – это как если бы у нас в РФ отчитались про 1550 смертей в день. Как мы помним, ничего даже близко похожего у нас не было НИКОГДА.

Коэффициент проколки в Штатах – 65%. Существенно больше, чем в РФ (47%).