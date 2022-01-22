Кэрри Брэдшоу и Бет Хармон: самые модные персонажи сериалов «Сплетница», «Королевский гамбит» и не только

Фильмы и культовые персонажи сериалов оказывают большое влияние на мир моды. Персонажи сериалов демонстрируют свои модные одеяния и стиль. Достаточно часто благодаря своему отличительному стилю, отражающему индивидуальность, они становятся культовыми.

Вот некоторые сериалы, персонажи которых оказали особое влияние на мир моды, так как именно благодаря им появились модные тенденции.

Фрэн Файн, “Няня”

Комедийный сериал “Няня” выходил с 1993 по 1999 год. Фрэн Файн – имя главной героини этого сериала. За ролью домработницы и ее гардеробом следило множество фанатов. У главной героини гардероб был полон различных довольно причудливых и эффектных вещей, которые в то время были в моде. Фрэн Файн всегда сочетала наряды с яркими аксессуарами, чтобы привлечь к себе внимание.

Эмили Купер, “Эмили в Париже”

Это один из самых модных телесериалов, который до сих пор горячо обсуждается. Главная героиня Эмили Купер живет и работает в Париже. Она в своих нарядах демонстрирует парижский стиль, в частности носит шляпу-берет и использует для макияжа красную помаду.

В каждой серии девушка демонстрирует то, что истинные француженки даже при помощи простых вещей могут создавать невероятные образы.

Бет Хармон, “Ход королевы”

Это один из самых популярных сериалов, выпущенных в 2020 году. Будучи шахматисткой 1960-х годов, Бет Хармон стала синонимом опрятности. Она носила водолазку, платье миди, блейзер и блузку с воротником. Бет Хармон известна своим роскошным стилем в холодных тонах.

Несмотря на то что ее стиль не вызывает особого восторга, Бет Хармон по-прежнему называют одним из самых модных персонажей.

Кэрри Брэдшоу, “Секс в большом городе”

Этот сериал транслировался в период с 1998 по 2004 год. Кэрри Брэдшоу считается одним из самых изобретательных персонажей в мире моды.

Она является пионером в различных мировых модных тенденциях, в частности таких как юбки-пачки. Она всегда выглядит просто безупречно.

Рэйчел Грин, “Друзья”

Сериал выходил с 1994 по 2004 год. Она считается самым влиятельным персонажем в мире моды благодаря своим модным и стильным нарядам.

Рэйчел Грин была вдохновением для женщин конца 90-х и начала 2000-х годов. Этому персонажу удалось популяризировать такие модные вещи, как укороченные топы, клетчатые мини-юбки и джинсовые комбинезоны.

Блэр Уолдорф, “Сплетница”

Блэр Уолдорф – культовый персонаж сериала “Сплетница”. Будучи популярной девушкой в частной школе, она всегда демонстрирует роскошную одежду.

Блэр носит мини-юбки, блузки и сумочки от известных дизайнеров. Кроме того, ее легко узнать по любимой повязке на голове и шарфику.