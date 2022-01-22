Жители Петербурга назвали «шнуровкой» меры Смольного по борьбе со снегом

Жители Северной столицы назвали «шнуровкой» попытки властей экстренно решить проблемы со снегом в городе. Активность действий Смольного совпала с выходом клипов Сергея Шнурова.

Сергей Шнуров представил клип на трек «Пока так», в котором прошелся по главным проблемам Северной столицы: некачественной уборке снега и провальной мусорной реформе. Депутаты и знаменитости резко отреагировали на ироничный ролик, однако творчество лидера группы «Ленинград» заставило Смольный обратить внимание на состояние города.

При этом власти решили не торопиться с выводом на улицы спецтехники. Вместо этого бюджетников вооружили ломами и лопатами для очистки города в рамках внезапного субботника. Петербуржцы назвали реакцию Смольного «шнуровкой». Кроме того, в Сети появился ряд мемов о том, что губернатор Александр Беглов не может вдохновиться на заботу о городе без песен Шнурова.