 

Жители Петербурга назвали «шнуровкой» меры Смольного по борьбе со снегом

22.01.2022, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Северной столицы назвали «шнуровкой» попытки властей экстренно решить проблемы со снегом в городе. Активность действий Смольного совпала с выходом клипов Сергея Шнурова. 

Сергей Шнуров представил клип на трек «Пока так», в котором прошелся по главным проблемам Северной столицы: некачественной уборке снега и провальной мусорной реформе. Депутаты и знаменитости резко отреагировали на ироничный ролик, однако творчество лидера группы «Ленинград» заставило Смольный обратить внимание на состояние города.

 При этом власти решили не торопиться с выводом на улицы спецтехники. Вместо этого бюджетников вооружили ломами и лопатами для очистки города в рамках внезапного субботника. Петербуржцы назвали реакцию Смольного «шнуровкой». Кроме того, в Сети появился ряд мемов о том, что губернатор Александр Беглов не может вдохновиться на заботу о городе без песен Шнурова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / В Совфеде назвали истинную цель планов Великобритании «помочь» Крыму

26.08 / В Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток военного колледжа, у них тяжелые переломы

14.07 / Самолету «Победы» пришлось приземлиться из-за курильщицы

04.03 / Российский дипломат заявил о перегруппировке сил Киевом в Донбассе

16.03 / Львовские депутаты хотят назвать стадион “Арена Львов” именем Бандеры

10.11 / В Росии мусульманам запретили браки с представителями других религий

29.05 / Лукашенко взял своего сына Николая на встречу с Путиным

24.04 / Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы

24.04 / В Молдове заговорили о свержении конституционного строя. Украина поддержала Санду

07.09 / ОПЗЖ и депутат Левченко сорвали “нарезку” округов на выборах в Киеве – Комитет избирателей Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика