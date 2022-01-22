Мнение: Дефицитное импортируемое сырьё, рентабельность бизнеса и рекорд российских IPO

1. Говорят, что в недрах России есть вся таблица Менделеева. Наверное, это так, если говорить о недрах-недрах, о том, что лежит на глубине в 10 километров и ещё ниже. Но так как стоимость добычи — фактор важный, некоторые ископаемые нам выгоднее закупать за рубежом. Вот обзор импортируемого в Россию сырья:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/5-ctrategicheski-vajnyh-prirodnyh-resursov-kotorye-rossiia-vynujdena-pokupat-u-drugih-stran-61e52be214101665331b5c61

Не спешите обвинять наших геологов в лености. Когда Россия импортирует, например, бокситы, чтобы затем превратить их в алюминий на сибирских алюминиевых заводах, это выгодно, это создание продукции с добавленной стоимостью. Не обязательно брать всё сырьё из внутренних месторождений.

Также, например, Россия является одним из мировых лидеров по выпуску авиационного титана, при этом 99% титановой руды импортируется, переработанный титан в основном направляется на экспорт. Но свои месторождения у нас тоже есть.

К некоторым элементам и минералам российским геологам, возможно, всё же стоит присмотреться внимательнее. Согласно отчёту Счётной палаты, мы на 100% импортируем йод, марганец, хром и литий, на 95% плавиковый шпат, на 89,6% бентониты для литейного производства, на 85% цирконий, на 68,3% каолин:

https://ria.ru/20210520/syre-1733051662.html

Опять же, месторождения почти всех дефицитных ресурсов в России есть. Просто не везде их выгодно разрабатывать, проще завести из-за рубежа. Многие упомянутые ресурсы мы закупаем в Казахстане, на Украине, в Монголии – в том числе из дипломатических соображений. Однако если наши соседи не смогут продолжать поставки, некоторые отрасли российской экономики столкнутся со временным дефицитом сырья.

2. Для российского бизнеса 2021 год выдался удачным:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/rec/

Рентабельность российских крупных и средних предприятий (соотношение полученной прибыли и стоимости активов) достигла 6,44 процента по итогам января-сентября 2021 года. Это рекордно высокий показатель за последние 13 лет, выше он был только перед кризисом 2008 года. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в Белгородской области (42 процента), Карелии (32,1 процент) и Мурманской области (28,1 процент). <…>

На фоне сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые компании в январе-сентябре получили прибыль в размере 13,1 процента от своих активов. На втором и третьем местах оказались сфера здравоохранения и социальных услуг.

Самые низкие прибыли относительно стоимости активов получил бизнес в сфере недвижимости (лишь 0,7 процента), а также строительная отрасль и образование.

Про застройщиков и риелторов я совершенно не удивлён. Многие представители этих секторов ведут свои дела с большой беспечностью.

3. На биржу выходит всё больше российских компаний:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/ipocici/

https://www.rbc.ru/finances/19/01/2022/61e6b23d9a79479be21d37eb

Российские компании, вышедшие на биржу в 2021 году, получили в ходе первичных выпусков 3,7 миллиарда долларов, побив многолетний рекорд. Показатель стал самым высоким с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv.

На первичные публичные предложения, IPO, пришлось более половины суммы, которую компании привлекли на рынках акционерного капитала за весь год (7,4 миллиарда). При этом сами рынки показали снижение на 6 процентов после взрывного роста по итогам 2020-го, более чем на 130 процентов. Всего в 2021 году было проведено 20 сделок, годом ранее их было 22.