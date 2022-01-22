“От Киева до Закарпатья”. Нардеп Тищенко в поздравлении с Днем соборности упомянул только часть Украины

Как следует из истории изменений поста, сначала Тищенко написал: “С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе”.

В отредактированном варианте сообщения говорилось: “С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе”.

Скриншот: Николай Тищенко / Facebook

Сейчас на странице Тищенко опубликован первый вариант текста без упоминания Киева и Закарпатья.

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/5127712320595342

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

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